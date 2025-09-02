الكشف عن الكرة الرسمية للموسم الجديد من دوري يلو

دشنت رابطة أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين الكرة الرسمية لدوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك ضمن شراكتها مع العلامة التجارية “سكيلانو” العلامة التجارية السعودية في عالم الملابس والمعدات الرياضية.

وتخضع الكرة الجديدة لدوري يلو للمواصفات والمقاييس الخاصة الدولية الرسمية ولقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حيث أنها حاصلة على شهادة FIFA Quality pro.

وتتميز الكرة الجديدة لدوري الدرجة الأولى للمحترفين ببنية حرارية وغير ملحومة لزيادة الدقة وتقليل امتصاص الماء، بالإضافة إلى وجود غطاء من مادة البولي يوريثان الياباني.

ويتراوح الوزن المثالي للكرة أثناء الاستخدام من 420 إلى 445 جرام، كما يبلغ الضغط المثالي أثناء الاستخدام من 0.8 إلى 1.0 BAR، فضلًا عن تمتعها بتصميم فريد ومميزة.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين يوم 11 سبتمبر المقبل حيث تقام مباريات الجولة على مدى 3 أيام، يلتقي في اليوم الأول الباطن مع الجبلين، أبها مع الفيصلي، والعربي مع الأنوار.

وتتواصل الجمعة 12 سبتمبر منافسات الجولة الافتتاحية بإقامة 3 لقاءات تجمع الجبيل مع جدة، البكيرية مع العروبة، والعدالة مع الرائد، فيما تختتم منافسات الجولة السبت 13 سبتمبر بإقامة 3 مباريات تجمع الطائي مع الدرعية، الجندل مع الزلفي والوحدة مع العلا.