الحقيل: تحفيز الاستثمار العقاري ومنع الاحتكار

البلاد (الرياض)

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن القطاع العقاري يعد محركًا اقتصاديًا رئيسيًا؛ إذ تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 13.5 %، مشيرًا إلى النمو الكبير في التعاون بين القطاع البلدي والقطاع الخاص؛ بما في ذلك إعداد جميع اللوائح، التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية .

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس، بحضور رئيس الاتحاد حسن الحويزي، وكبار المطورين والمستثمرين؛ بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تحسين بيئة الأعمال؛ بما يسهم في تطوير الخدمات بالمدن، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، مشددًا على منع الاحتكار، مع مراعاة المنشآت الصغيرة عبر تنويع رسوم المخالفات بحسب حجم المدن.