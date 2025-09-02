الأخضر يواصل تدريباته لمواجهة مقدونيا استعداداً لتصفيات كأس العالم

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة موديًا بعد غدٍ الخميس، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب ABC Braník تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، أعقبها تدريبات تكتيكية على التنظيم الدفاعي والكرات الثابتة، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، اكتفى الثنائي سالم الدوسري ونواف العقيدي بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر استعداداته، مساء غدٍ الأربعاء، بحصة تدريبية تُقام عند الساعة الخامسة على استاد فيكتوريا زيزكوف، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.