ابن متعرض: خطوات اتِّحاد الهجن جذبت الرِّياضيين والمستثمرين للمهرجان

هاني البشر (الطائف)

عدَّ الإماراتي سالم بن متعرض، مالك ومختص في رياضة الهجن، الخطوات التي يقوم بها الاتحاد السعودي للهجن والأفكار الجديدة التي تظهر في نسخ مهرجان ولي العهد للهجن من نسخته الأولى عام 2018م، وحتى السابعة الحالية 2025م، ساهمت بشكل كبير في جذب رجال الأعمال، والمستثمرين، والشركاء، والرعاة، وكذلك شاركتالتغطية الإعلامية والبث التلفزيوني لأشواط المهرجان في هذا الجذب.

وانطلقت منافسات المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن اليوم الثلاثاء على أرض ميدان الطائف التاريخي، حيث شهدت نسخه تطوراً كبيراً؛ أسهم في حصد المهرجان لجوائز محلية ودولية أبرزها جوائز من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وجائزة مكة للتميُّز الاقتصادي؛ وذلك تقديرًا لمساهماته النوعية في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي المرتبط بالتراث.

وقال ابن متعرض “ما أراه من دعم للاتحاد السعودي للهجن بقيادة الأمير فهد بن جلوي يثلج الصدر، ويسعد كل محبي هذه الرياضة العريقة ليس فقط في السعودية بل في دول مجلس التعاون والعالم العربي، وحتى الدول التي تهتم بهذه الرياضة العريقة”.

وأضاف:” ساهمت الأفكار والخطوات الإيجابية في جذب رجال الأعمال، وكل محبي هذه الرياضة في المنطقة ككل، ووصل الاهتمام لزيادة عدد البطولات والمهرجانات وبرعاية ودعم واهتمام القيادة الرشيدة، ويسهم تجديد الأفكار في زيادة الأرقام القياسية والكبيرة، ما يزيد من ثقة الرياضي والمستثمر”.

وشدد ابن متعرض على أن تعامل الاتحاد السعودي للهجن مع الملاك بالتنظيم الاحترافي، وتسهيل العقبات، وإضافة التقنيات، ومنح الجوائز المالية الكبيرة جعل من مهرجانات وبطولات السعودية شيئاً مختلفاً.

وزاد “وجود جائزة سيف السعودية وجائزتها المالية الكبيرة، وإقامة المزادات، وتسعيرة الأشواط، وقبلها وأهمها رعاية القيادة الحكيمة لختام المهرجانات والبطولات تعد عوامل إيجابية كبيرة، وما تحقَّق لأهل الهجن واضح والإيجابيات كبيرة والأرقام كلها تمضي في ازدياد”.