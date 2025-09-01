100 لاعب من 19 دولة يتنافسون في بطولة الأردن للجولف وسط تنظيم عالمي

بدر النهدي (جدة)

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات بطولة الأردن المفتوحة للجولف في نسختها 34- ‏إحدى أبرز البطولات الرياضية في المنطقة- التي تشكل محطة مهمة على أجندة السياحة ‏الرياضية في المملكة بمشاركة أكثر من 100 لاعب محترف وهواة من مختلف الجنسيات ‏العربية والأجنبية يمثلون 19 دولة، في رقم قياسي يعكس المكانة المتنامية للبطولة وأهميتها ‏على الصعيدين الإقليمي والدولي.‎

تأتي هذه البطولة ضمن خطة شركة واحة أيلة للتطوير لتعزيز مكانة العقبة كوجهة رائدة ‏للسياحة الرياضية، حيث تسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة الطيران والسفر من وإلى المدينة، ‏وزيادة الطلب على الفنادق والمطاعم والأسواق ووسائل النقل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ‏المحلي ويدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات‎.‎

وأكدت أيلة أن البطولة تمثل ثمرة الشراكة الاستراتيجية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ‏الخاصة، حيث يجري العمل بشكل متكامل لتسويق العقبة عالمياً كمدينة تجمع بين الرياضة ‏والسياحة والاستثمار، بما يرسخ موقعها على خارطة السياحة الرياضية الدولية‎

.‎

وقال مدير العلاقات العامة في واحة أيلة منصور الكباريتي:” إن استضافة بطولة الأردن ‏المفتوحة للجولف تمثل أولوية لنا كونها تسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في ‏العقبة، وتستقطب نخبة من أشهر اللاعبين والهواة من مختلف الجنسيات”، مؤكداً ان” البطولة ‏تعكس الوجه الحضاري للأردن، وتبرز كرم الضيافة والعادات الأردنية الأصيلة، ونحن في ‏أيلة نحرص على تقديم تجربة متكاملة للوفود المشاركة والضيوف بما يعزز من مكانة الأردن ‏على خارطة السياحة الرياضية العالمية‎.‎‏”‏

ومع انتهاء كافة التجهيزات الفنية واللوجستية من قبل الاتحاد الأردني للجولف ونادي أيلة، أكد ‏القائمون أن الملعب والمرافق باتت جاهزة لاستضافة المنافسات‎

.‎

وبين مدير البطولة علاء بركات” أن اللجان الفنية والتنظيمية التابعة للاتحاد الأردني للجولف ‏وأيلة انهت جميع التحضيرات وفق أعلى المعايير الدولية لا سيما الملعب الذي أصبح في أبهى ‏صورة لاستقبال البطولة”، مشيراً اننا ” على أتم الاستعداد لانطلاق النسخة الجديدة يوم الخميس ‏القادم، ونثق أن البطولة ستحقق نجاحاً كبيراً هذا العام”.‏

وبالتوازي مع ذلك، تشهد العقبة حالياً استقبال الوفود المشاركة من مختلف الدول، وسط أجواء ‏ترحيبية مميزة، تعكس صورة مشرقة عن الأردن وتؤكد جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات ‏الكبرى‎

.‎

وتزامناً مع الأجواء الخريفية الجميلة التي تشهدها العقبة حالياً، توفر البطولة بيئة مثالية لإنجاح ‏البرنامج الكامل، حيث يجمع الحدث بين المنافسة الرياضية الرفيعة والأنشطة السياحية ‏والترفيهية، مما يسهم في ترسيخ موقع الأردن كوجهة عالمية للسياحة والرياضة معاً.‏

ونوجهت اللجنة المنظمة ببالغ الشكر والتقدير إلى الجهات الإعلامية والرعاة الذين أسهموا في ‏إنجاح بطولة الأردن المفتوحة للجولف، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة الوطنية ‏ويعزز من مكانة العقبة؛ كوجهة رياضية عالمية‎

.‎

وشمل الشكر الشريك الإستراتيجي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومديرية الأمن ‏العام، والاتحاد العربي للجولف، واللجنة الأولمبية الأردنية، والاتحاد الأردني للجولف، وهيئة ‏تنشيط السياحة، وفندق حياة ريجنسي العقبة، وبنك الاتحاد، وشركة تورو، وشركة حلول ‏الأعمال المتطورة‎ (ABS)‎، إلى جانب جميع الجهات الداعمة التي كان لها دور محوري في ‏إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير‎

.‎

وثمنت اللجنة جهود هذه المؤسسات وما قدمته من دعم نوعي للرياضة والفعاليات السياحية ‏والرياضية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ البطولة كحدث رياضي رائد ذي أثر اقتصادي ‏وسياحي واجتماعي واسع يمثل اسم الاردن امام العالم.‏