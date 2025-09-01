100 لاعب من 19 دولة يتنافسون في بطولة الأردن للجولف وسط تنظيم عالمي

بدر النهدي (جدة)
بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات بطولة الأردن المفتوحة للجولف في نسختها 34- إحدى أبرز البطولات الرياضية في المنطقة- التي تشكل محطة مهمة على أجندة السياحة الرياضية في المملكة بمشاركة أكثر من 100 لاعب محترف وهواة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية يمثلون 19 دولة، في رقم قياسي يعكس المكانة المتنامية للبطولة وأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تأتي هذه البطولة ضمن خطة شركة واحة أيلة للتطوير لتعزيز مكانة العقبة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية، حيث تسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة الطيران والسفر من وإلى المدينة، وزيادة الطلب على الفنادق والمطاعم والأسواق ووسائل النقل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
وأكدت أيلة أن البطولة تمثل ثمرة الشراكة الاستراتيجية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يجري العمل بشكل متكامل لتسويق العقبة عالمياً كمدينة تجمع بين الرياضة والسياحة والاستثمار، بما يرسخ موقعها على خارطة السياحة الرياضية الدولية
.
وقال مدير العلاقات العامة في واحة أيلة منصور الكباريتي:” إن استضافة بطولة الأردن المفتوحة للجولف تمثل أولوية لنا كونها تسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في العقبة، وتستقطب نخبة من أشهر اللاعبين والهواة من مختلف الجنسيات”، مؤكداً ان” البطولة تعكس الوجه الحضاري للأردن، وتبرز كرم الضيافة والعادات الأردنية الأصيلة، ونحن في أيلة نحرص على تقديم تجربة متكاملة للوفود المشاركة والضيوف بما يعزز من مكانة الأردن على خارطة السياحة الرياضية العالمية.”
ومع انتهاء كافة التجهيزات الفنية واللوجستية من قبل الاتحاد الأردني للجولف ونادي أيلة، أكد القائمون أن الملعب والمرافق باتت جاهزة لاستضافة المنافسات
.
وبين مدير البطولة علاء بركات” أن اللجان الفنية والتنظيمية التابعة للاتحاد الأردني للجولف وأيلة انهت جميع التحضيرات وفق أعلى المعايير الدولية لا سيما الملعب الذي أصبح في أبهى صورة لاستقبال البطولة”، مشيراً اننا ” على أتم الاستعداد لانطلاق النسخة الجديدة يوم الخميس القادم، ونثق أن البطولة ستحقق نجاحاً كبيراً هذا العام”.
وبالتوازي مع ذلك، تشهد العقبة حالياً استقبال الوفود المشاركة من مختلف الدول، وسط أجواء ترحيبية مميزة، تعكس صورة مشرقة عن الأردن وتؤكد جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات الكبرى
.
وتزامناً مع الأجواء الخريفية الجميلة التي تشهدها العقبة حالياً، توفر البطولة بيئة مثالية لإنجاح البرنامج الكامل، حيث يجمع الحدث بين المنافسة الرياضية الرفيعة والأنشطة السياحية والترفيهية، مما يسهم في ترسيخ موقع الأردن كوجهة عالمية للسياحة والرياضة معاً.
ونوجهت اللجنة المنظمة ببالغ الشكر والتقدير إلى الجهات الإعلامية والرعاة الذين أسهموا في إنجاح بطولة الأردن المفتوحة للجولف، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة الوطنية ويعزز من مكانة العقبة؛ كوجهة رياضية عالمية
.
وشمل الشكر الشريك الإستراتيجي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومديرية الأمن العام، والاتحاد العربي للجولف، واللجنة الأولمبية الأردنية، والاتحاد الأردني للجولف، وهيئة تنشيط السياحة، وفندق حياة ريجنسي العقبة، وبنك الاتحاد، وشركة تورو، وشركة حلول الأعمال المتطورة (ABS)، إلى جانب جميع الجهات الداعمة التي كان لها دور محوري في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير
.
وثمنت اللجنة جهود هذه المؤسسات وما قدمته من دعم نوعي للرياضة والفعاليات السياحية والرياضية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ البطولة كحدث رياضي رائد ذي أثر اقتصادي وسياحي واجتماعي واسع يمثل اسم الاردن امام العالم.