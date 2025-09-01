وزير “النقل” يفتتح المركز الرئيس لشركة فيديكس العالمية بالمملكة

البلاد (الرياض)
افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، المركز الرئيس لشركة فيديكس للخدمات اللوجستية والنقل السريع في المملكة، لإدارة عملياتها في المملكة، والبحرين، والكويت.
وأكّد المهندس الجاسر في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بهذه المناسبة في الدرعية، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس راج سوبرامانيام، وعددٍ من أصحاب المعالي قيادات الشركة والجهات الحكومية الشريكة، أن افتتاح المركز الرئيس وبدء الرحلات الجوية المباشرة من العاصمة الرياض، يعكس ما تتمتع به المملكة من جاذبية استثمارية ولوجستية متنامية، ويبرز دورها الريادي مركزًا لوجستيًا عالميًا، وبوابة إستراتيجية للتجارة والخدمات.
وأوضح أن تتابع كبرى الشركات اللوجستية العالمية المتخصصة للعمل المباشر في المملكة يمثل شاهدًا على قوة القطاع اللوجستي وجاذبية بيئة الأعمال، وحجم الثقة العالمية الواسعة نحو التحولات التنموية الكبرى والفرص الواعدة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.
وأفاد أن النمو الكبير والمتسارع الذي يشهده قطاع الشحن الجوي والنقل السريع بالمملكة، يأتي تأكيدًا على التزام منظومة النقل والخدمات اللوجستية بمواصلة توسيع قدراتها التشغيلية، والربط بسلاسل الإمداد العالمية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذه الخطوة تتضمن إطلاق أول ربط جوي مباشر لفيديكس إلى الرياض من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، عبر رحلة ستصل غدًا إلى مطار الملك خالد الدولي، على أن تستمر بواقع ست رحلات أسبوعيًا، إلى جانب توسيع خدماتها اللوجستية المتكاملة في المملكة والمنطقة.