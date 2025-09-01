هيئة الإذاعة والتلفزيون تستعد لإطلاق دورتها البرامجية بمحتوى متجدد ومتنوّع

البلاد (الرياض)
تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لإطلاق حزمة برامجية جديدة ابتداءً من شهر سبتمبر 2025، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز التنوع في مجالات الحوار والثقافة والترفيه والتوعية.
وتتضمن الحزمة الجديدة إطلاق عددٍ من البرامج المبتكرة، من أبرزها برنامج “صيدن” الذي يعالج السلوكيات الاجتماعية بأسلوب فكاهي، إلى جانب برامج “بيئتنا” و”الآثار السعودية”، “التحول الرقمي” و “وجهات”.
وتشهد الخريطة البرامجية استمرار مجموعة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور في مواسمها السابقة بحلّة متجددة؛ حيث يواصل برنامج “رجال عبدالعزيز” في موسمه السادس تقديم سلسلة وثائقية عن الشخصيات التاريخية المشاركة في تأسيس المملكة، ويعود “تحدي النفود” في موسمه الثاني بمشاركة نجوم الوطن العربي، فيما يعرض “المشروع” في موسمه السابع أحدث مستجدات مشاريع رؤية المملكة 2030.
كما يطل برنامج “صنوان” في موسمه الرابع ليستعرض كبار الشخصيات الأدبية، بينما يجمع برنامج “هذا مكانك” في موسمه الرابع بين المرح والتحديات والحوارات مع الضيوف.
ويستمر برنامج “لقاء خاص” في موسمه السادس باستضافة شخصيات بارزة لمناقشة ملفات مهمة، ويقدم برنامج “سمات” في موسمه الثاني مساحة لدعم الموهوبين، ويواصل “ريشة” في موسمه السادس تسليط الضوء على حياة الشخصيات الثقافية البارزة، فيما يركز برنامج “شاعر الراية” في موسمه الرابع على الشعر النبطي، ويعيد إحياء الإرث الأدبي للمملكة، مقدمًا محتوى ثقافيًا أصيلًا يجمع بين التراث والإبداع.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: “نحرص في الهيئة دائمًا على متابعة أداء برامجنا وقياس ردود فعل الجمهور تجاهها؛ فالبرامج التي تحظى باهتمام المشاهدين واستحسانهم نواصل تطويرها وتقديمها بحلة متجددة، لتظل قريبة من المجتمع ومعبرة عن قيمه وتطلعاته، كما نسعى باستمرار إلى إضافة محتوى مبتكر، يعزز التنوع ويعكس الهوية الوطنية ضمن طرح إعلامي إبداعي وهادف”.
وأكد أن هذه الحزمة الجديدة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتمنح المشاهد تجربة نوعية ثرية وهادفة، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة ومواعيد العرض ستُكشف مطلع سبتمبر الحالي.