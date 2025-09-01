تنفيذ مشروع طبي حيوي في خان يونس

البلاد (غزة)

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشروعًا حيويًّا في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في قطاع غزة.

وتضمن المشروع إنشاء مخزن طبي متكامل وفق أعلى المعايير، وتزويده بكميات كبيرة من الإمدادات الطبية الأساسية، وتوزيعها على الأقسام المختلفة، إلى جانب تجهيز قسم غسيل الكلى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ ما يعزز قدرة المجمع على تقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على جلسات منتظمة لإعادة الأمل في حياتهم.

وأعرب مدير المجمع الدكتور عاطف الحوت عن شكره للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم السخيّ، الذي يسهم في تحسين الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، مشيدًا بإنشاء المخزن الجديد الذي سيعمل بشكل كبير على رفع كفاءة العمل ومواصلة الخدمات الصحية الأساسية، مؤكدًا أن تجهيز قسم غسيل الكلى يمثل إنجازًا مهمًّا، ينعكس بشكل إيجابي على حياة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، ومساعدة القطاع الصحي في ظلّ التحديات الصحية الكبيرة التي تواجه سكان القطاع، وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية.