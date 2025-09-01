الأهلي يبرم 3 صفقات صيفية جديدة

الرياضةالأهلي يبرم 3 صفقات صيفية جديدة صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1447 هـ 1 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق بدر النهدي (جدة) رسميًا، أعلن النادي الأهلي عن توقيعه مع اللاعب البرازيلي ماتيوس غونسالفيس حتى عام 2027 قادماً من نادي فلامنجو البرازيلي، مع خيار إمكانية التجديد لموسمٍ إضافي آخر. اللاعب يعد من أبرز اللاعبين المواليد على مستوى العالم، عندما تم اختياره في سبتمبر 2022،من قبل صحيفة الجارديان الإنجليزية؛ كواحد من أفضل اللاعبين المولودين في عام 2005 على مستوى العالم. وفي ذات السياق، أنهى النادي الأهلي إتفاقه مع نادي الرائد على انتقال اللاعب زكريا هوساوي بنظام الإعارة لموسم واحد مع خيار تفعيل عقد الشراء. زكريا هوساوي الذي اجتاز الفحوصات الطبية، قد تم التوقيع الرسمي معه مساء اليوم الاثنين. كما تتنتظر الجماهير الأهلاوية الإعلان بشكل رسمي عن صفقة اللاعب الفرنسي أتانجانا فالنتين (19 عامًا)، الذي شارك الموسم الماضي في 41 مباراة مع ستاد ريمس. وقد حقق بطولة أبطال أوروبا مع منتخب فرنسا U17 عام 2022. كما اختير ضمن فريق البطولة في يورو U19 لعام 2024، و يُعد من أبرز المواهب الفرنسية في خط الوسط الدفاعي.