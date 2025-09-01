الأمير فيصل بن سلمان يستقبل رئيس “سدايا”

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية في مكتبه بمكتبة الملك فهد اليوم، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، يرافقه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في “سدايا” الدكتور سطام السبيعي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين “سدايا” ومكتبة الملك فهد الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير آليات الاستفادة من البيانات في خدمة الباحثين والمهتمين بمجالات الثقافة بما يعزز مكانة المكتبة بصفتها مركزًا وطنيًّا رائدًا للمعرفة.
وأعرب معالي رئيس “سدايا” عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن سلمان، والإدارة التنفيذية للمكتبة، لتطوير الخدمات التي تقدمها مكتبة الملك فهد الوطنية لا سيما في تحقيق الاستفادة من إمكانيات وتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، للنهوض بدورها المعرفي والتنظيمي في توثيق التراث الوطني وحمايته ونشره، مؤكدًا حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع المكتبة وتقديم مايلزم لدعم هذه الجهود التي يفخر بها الجميع.
