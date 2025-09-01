الرياضة

الأخضر يدشن تدريباته في معسكر التشيك

1 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

دشَّن المنتخب الوطني اليوم الاثنين برنامجه التدريبي ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية الأولى على ملعب ABC Braník تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد.

واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ، أعقبها تقسيمات مصغّرة، قبل أن تجرى تمارين تكتيكية على التنظيم الهجومي والكرات الثابتة، ثم اختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب سالم الدوسري الحصة التدريبية لشعوره بآلام في أسفل الظهر .

واكتفى الثلاثي علي مجرشي، زياد الجهني، عبدالرحمن الصانبي بتمارين استشفائية في النادي الصحي.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي غدًا الثلاثاء بحصة تدريبية مسائية مغلقة على ملعب ABC Braník عند الساعة الخامسة مساءً.

 

 

 

