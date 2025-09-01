إجراء مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الرياضي 2025-2026

البلاد (جدة)

أُجريت اليوم الاثنين مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الرياضي 2025-2026 عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بمشاركة 12 فريقًا.

واعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم توزيع الفرق المشاركة على مستويين وفقًا لمراكزها في الموسم الماضي، حيث ضم المستوى الأول: الهلال، الاتحاد، شعلة الشرقية، ونيوم، فيما ضم المستوى الثاني: الأمل، الترجي، الهمة، واتحاد النسور.

وتأهلت بشكل مباشر إلى دور ربع النهائي الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات الموسم الماضي، وهي: النصر، الأهلي، القادسية، والعلا، وذلك وفقًا للوائح البطولة المعتمدة.

وتقام منافسات كأس الاتحاد السعودي للسيدات بنظام خروج المغلوب، حيث تُلعب مباريات دور الثمانية من مواجهة واحدة، فيما تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتين، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث من مواجهة واحدة، ويُختتم المشوار بالمباراة النهائية التي ستحدد هوية البطل.

كما اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم الجوائز المالية المخصصة للبطولة، إذ سيحصل الفريق البطل على 1,000,000 ريال، فيما ينال صاحب المركز الثاني 500,000 ريال، وصاحب المركز الثالث 200,000 ريال.

من جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، أن هذه المسابقة تمثل أحد الركائز الأساسية في تعزيز استمرارية المنافسات النسائية وصقل مهارات اللاعبات، وقالت:

“كأس الاتحاد يعد منصة مهمة تمنح الأندية واللاعبات فرصة لزيادة الاحتكاك والمنافسة، بما ينعكس إيجابًا على المستوى الفني العام، ويساهم في اكتشاف مزيد من المواهب القادرة على دعم المنتخبات الوطنية.”

يُذكر أن فريق الأهلي كان قد تُوج بلقب النسخة الماضية من كأس الاتحاد السعودي للسيدات للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره القادسية الذي حل وصيفًا، فيما جاء النصر في المركز الثالث.