أوروبا تتخذ خطوات جدية ضد حكومة الاحتلال

البلاد (بروكسل)

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الوضع في غزة أصبح “لا يمكن تحمله”، مشددة على أن عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات جدية ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار القصف والحصار الذي أدى إلى أزمة إنسانية حادة في القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، حيث طالبت كالاس الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن إعادة النظر في القرار يستند إلى القانون الدولي. وأضافت أن استمرار القتال لن يكون حلاً، وأن الحرب كانت لتنتهي منذ وقت طويل لو كان العنف قادرًا على تحقيق السلام.

وفي ذات السياق، حذر وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، من أن سياسات إسرائيل تقوض حل الدولتين، مؤكداً رفض بلاده المطلق لأي سردية تدعم حماس، مشدداً على أن التهدئة في غزة لا تتحقق إلا من خلال احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات.

ومن جهته، شدد وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل الباريز على الحاجة إلى تحرك أوروبي شامل لإنقاذ غزة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يفعل القليل جداً حيال الوضع الإنساني المتفاقم. وأوضح أن بلاده اقترحت خطة تبدأ بحظر مبيعات الأسلحة الأوروبية لإسرائيل، وتوسيع قائمة العقوبات لتشمل أي شخص يعرقل حل الدولتين، إلى جانب تقديم دعم مالي كبير للسلطة الفلسطينية التي تعاني من احتجاز إسرائيل للضرائب المستحقة لها.

وتتضمن الخطة الإسبانية أيضاً الالتزام بتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية بشأن المستوطنات غير الشرعية، وفرض قيود على التجارة الواردة منها، بالإضافة إلى تعليق الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إذا استمر الوضع الإنساني في غزة بالتدهور. وأكد الوزير الإسباني أن الوقت الحالي ليس للكلام، بل للتحرك الفوري لإنهاء الحرب وكسر الحصار المفروض على القطاع.

كما أعرب عن دعم بلاده القوي لمسار حل الدولتين، مؤكداً أن أكثر من 10 دول أوروبية قد تعلن قريباً عن اعترافها بدولة فلسطين، ضمن مسار بدأته إسبانيا قبل أكثر من عام؛ بهدف تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.