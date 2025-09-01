أكد زيارته للمناطق بناء على التوجيه الكريم.. الراجحي: ولي العهد يوجه بتلبية احتياجات المستفيدين من «الموارد البشرية»

البلاد (أبها)

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وجهه بزيارة مناطق المملكة للجلوس مع المستفيدين من خدمات الوزارة؛ لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها وتقديم الخدمات لهم.

واطلع الراجحي أثناء زيارته أمس (الأحد) جمعية البر بأبها- يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة والجمعية- على أبرز الأنشطة والخدمات التي تقدمها “بر أبها” في مجالاتها الاجتماعية والتنموية. وقدّم أمين عام الجمعية محمد بن سعيد بن فحاس عرضًا تعريفيًا عن البرامج والمبادرات، التي تنفذها الجمعية لخدمة أفراد المجتمع، وما حققته من جوائز وشهادات في مجالات الجودة والتميّز المؤسسي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز أثرها الاجتماعي المستدام. وأشاد الراجحي بما لمسه من جهود نوعية ومبادرات رائدة، مؤكّدًا أن جمعية البر بأبها تُعد نموذجًا يُحتذى به في العمل الخيري المؤسسي، مثمّنًا ما تقوم به من دور بارز في دعم الفئات المستفيدة وتعزيز التنمية المجتمعية.