مقتل رئيس حكومة الحوثي في غارة إسرائيلية

البلاد (صنعاء)

أعلنت جماعة الحوثي، عن مقتل رئيس حكومتها غير المعترف بها دولياً، أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت الجماعة في بيان رسمي أمس (السبت)، أن الغارة استهدفت رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء خلال ورشة عمل اعتيادية كانت الحكومة تعقدها لتقييم نشاطها وأدائها على مدار العام، مشيرة إلى أن بعض الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة وهم”تحت العناية الصحية”، دون تحديد عددهم بدقة.

وأفادت مصادر بوجود أنباء عن مقتل نائبي رئيس وزراء الحوثي، ووزيري الإعلام والتعليم، بالإضافة إلى نائب وزير الداخلية، في حين أكدت الجماعة استمرار”تصريف الأعمال” لضمان استمرارية المؤسسات الحكومية.

وشددت الجماعة على استمرارها في “المواجهة مع إسرائيل نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”، رغم الغارة، مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية ليست سبباً للتراجع عن عملياتها السابقة.

وكان الحوثيون قد نفوا يوم الخميس الماضي مقتل أي من قادتهم العسكريين، واصفين الغارة الإسرائيلية بـ”الفاشلة”، إلا أن مصادر يمنية مقربة من عائلة الرهوي أكدت مقتله نتيجة الضربة الجوية.

يُذكر أن الجماعة أطلقت منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، معظمها تم اعتراضه، كما شنت هجمات على سفن تجارية بزعم ارتباطها بإسرائيل، متوعدة بالمزيد دعماً للفلسطينيين في غزة.

وفي المقابل، نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عشرات الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن قبل إعلان واشنطن وقف إطلاق النار قبل عدة أشهر، فيما أكد الجانب الإسرائيلي استمرار الضربات على الجماعة المدعومة إيرانياً.