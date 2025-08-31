جمعية المسؤولية البيئية الأهلية تحصل على الترخيص الرسمي

البلاد (الرياض)

حصلت جمعية المسؤولية البيئية الأهلية على الترخيص الرسمي وشهادة التسجيل واعتماد لائحتها الأساسية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لتصبح بذلك أول جمعية متخصصة في مجال المسؤولية البيئية على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأكد مجلس إدارة الجمعية؛ إن الحصول على التصريح الرسمي؛ يمثل انطلاقة وطنية جديدة تسعى من خلالها جمعية المسؤولية البيئية الأهلية إلى أن تكون منصة رائدة تجمع بين المسؤولية البيئية والاجتماعية، وتسهم في تحويل التحديات البيئية الى فرص تنموية واقتصادية تخدم المجتمع، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وتستعد الجمعية في مرحلتها التأسيسية؛ لإطلاق حزمة من المشاريع النوعية والمبادرات المجتمعية، إلى جانب برامج تدريبية وتعليمية وفعاليات وطنية ومجتمعية متعددة المجالات، تشمل الاستدامة البيئية، التمكين المجتمعي، السياحة البيئية، الابتكار والتحول الرقمي، والشراكات الوطنية والدولية.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس مجلس الإدارة المؤسس بجاد بن زايد العتيبي، شكره وتقديره للأعضاء المؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية على جهودهم وعطائهم، مؤكدًا ان هذه المرحلة تمثل بداية مسيرة نوعية نحو خدمة الوطن ورفع الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأبان العتيبي: الترخيص الرسمي للجمعية؛ يشكل نقطة تحول محورية لتعزيز حضورها كجهة وطنية متخصصة في المسؤولية البيئية، تسهم في تحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة اقليميًا وعالميًا في مجال الريادة البيئية.

من جانبه؛ رفع مجلس إدارة الجمعية خالص الشكر والامتنان لسعادة مدير الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور الرمضي قاعد الصقري على جهوده الريادية في تأهيل وتمكين الجمعيات البيئية، والتي كان لها أثر كبير في وصول الجمعية الى هذه المرحلة التأسيسية. وتطوير قدرات الجمعيات البيئية، وهو ما كان له بالغ الأثر في تمكين الجمعية للوصول إلى هذه المرحلة.