بعد ختام الجولة الأولى.. النصر يتصدر دوري روشن للمحترفين

البلاد (جدة)
اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن” للموسم (2026-2025)، بإقامة (9) مباريات على ملاعب مختلفة.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق النصر على التعاون بخمسة أهداف دون مقابل، وتغلب الخليج على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف، وكسب الهلال نظيره الرياض بهدفين دون رد، وتجاوز الأهلي فريق نيوم بهدف وحيد، وانتصر الاتفاق على الخلود بهدفين مقابل هدف، وحقق الفيحاء الفوز على الفتح بالنتيجة ذاتها، وتفوق القادسية على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتغلب الاتحاد على مضيفه الأخدود بخمسة أهداف مقابل هدفين، وانتهت مواجهة ضمك والحزم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وجاء جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الأولى على النحو التالي: النصر في المركز الأول بـ (3) نقاط، يليه الاتحاد ثانيًا بـ (3) نقاط، والخليج ثالثًا بـ (3) نقاط، والقادسية رابعًا بـ (3) نقاط، والهلال خامسًا بـ (3) نقاط، والاتفاق سادسًا بـ (3) نقاط، والفيحاء سابعًا بـ (3) نقاط، والأهلي ثامنًا بـ (3) نقاط، وحل الحزم تاسعًا بنقطة واحدة، وضمك عاشرًا بنقطة واحدة.
وجاءت بقية المراكز على النحو التالي: الفتح في المركز الحادي عشر بلا نقاط، يليه الخلود الثاني عشر، ونيوم الثالث عشر، والنجمة الرابع عشر، والرياض الخامس عشر، والأخدود السادس عشر، والشباب في المركز السابع عشر، والتعاون في المركز الثامن عشر، وجميعها بلا نقاط.
وتصدر لاعب النصر جواو فيليكس ولاعب الاتحاد كريم بنزيما قائمة الهدافين بتسجيلهم ثلاثة أهداف “هاتريك” لكل منهما، يليهم لاعب الخليج جوشوا كينغ بهدفين، ولاعب الأخدود بيدروزا بهدفين, ولاعب القادسية ريتيغي بهدفين.
وتنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”, يوم 12 سبتمبر المقبل, بإقامة (9) مباريات على ملاعب مختلفة، وسط تطلع الفرق لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوار المنافسة.