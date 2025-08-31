“المرتجز” يظفر بكأس الشفا و”مربا العز” أولاً في كأس الأفراس ” بسباقات الطائف

محمد الجليحي (الطائف)

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية الأسبوع السادس من موسم سباقات الطائف، من خلال الحفلين الحادي عشر والثاني عشر اللذين أقيما يومي الجمعة والسبت، حيث تألف كل حفل من عشرة أشواط تنوعت في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهدت السباقات منافسات قوية وأشواطاً مثيرة بين الجياد.

وجاءت أبرز نتائج الأشواط على النحو التالي :

في مساهمة نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2024 على مسافة 1400 متر والبالغة جائزة الشوط 500 ألف ريال، حققت المركز الأول المهره “توهجر” للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود وبتدريبات جاسم حسين وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وفي مساهمة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2024 على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، حقق المركز الأول الجواد ” يرعبهم ” للمالك فهد ضيدان جريس العتيبي وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فواز الشمري

وفي الشوط التحضيري لكأس الملك فيصل لأمهار الثلاث سنوات على مسافة 1600 متر، حقق المركز الاول الجواد ” منسير دي اي فاوست ” بشعار المالك خالد سعد مشرف بن شنان وبتدريبات هادي غروي وبقيادة الخيال فهد الفريدي.

وفي الشوط التحضيري لكأس الأمير عبدالله الفيصل على مسافة 2000 متر، حققت المركز الأول الفرس ” بنت غالية الخالدية ” لإسطبلات الخالدية وبتدريبات موسى المسعودي وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

وفي سباقات يوم السبت

خصص الشوط الثامن لكأس الأفراس على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وظفرت بالكأس الفرس ” مربا العز ” بشعار ابناء حسن عيسى محمد الشاعر البوعينين وبتدريبات عبدالرحمن الشافي وبقيادة الخيال عبدالله الصاعدي.

وفي ختام الأشواط على كأس الشفاء لمسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، حقق المركز الاول الجواد ” المرتجز ” بشعار الامير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال اليكسس مورينو