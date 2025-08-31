“التعاون الإسلامي” تأسف لقرار الخارجية الأمريكية عدم تمكين الوفد الفلسطيني من تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأمريكية، بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

ودعت المنظمة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار التمييزي الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي وقعت عليها، والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، واحترام دور الأمم المتحدة مظلة جامعة لجميع الدول وممثليها الرسميين.

كما دعت المنظمة جميع أطراف المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل مع السلطات الأمريكية المعنية للتراجع عن هذا القرار.