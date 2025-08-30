دانييل كانغ تنضم إلى نخبة نجمات الجولف في بطولة أرامكو هيوستن ضمن سلسلة PIF العالمية

محمد الجليحي (الرياض)

تستعد بطولة أرامكو هيوستن لاستقبال واحدة من أبرز نجمات الجولف، حيث أكدت نجمة البطولات الكبرى دانييل كانغ مشاركتها في البطولة المرتقبة، والتي ستقام من 5 إلى 7 سبتمبر 2025 في على ملعب جولف كريست في بيرلاند، تكساس.

وتشارك دانييل كانغ، الفائزة بستة ألقاب في جولة الـ LPGA وبطلة بطولة KPMG PGA للسيدات لعام 2017، في بطولة أرامكو هيوستن ضمن سلسلة PIF العالمية للجولة الأوروبية للسيدات، لتضيف بخبرتها العالمية وروحها التنافسية بُعداً مميزاً للبطولة.

وتشهد بطولة أرامكو هيوستن مشاركة نخبة من سفيرات جولف السعودية إلى جانب مجموعة من أبرز نجمات الجولف العالميات، من بينهن تشارلي هال، كارلوتا سيغاندا، سيلين بوتييه، آن فان دام، أليسون لي، برونتي لو، بولين روسان-بوشار، موني هي (ليلي)، وماريان سكاربنورد، لتقدّم البطولة للجماهير أسبوعاً حافلاً بالمنافسات عالمية المستوى.

وتعكس مشاركة سفيرات جولف السعودية في بطولة أرامكو هيوستن التزام جولف السعودية بتوسيع قاعدة اللعبة وجذب جماهير جديدة، إلى جانب ترسيخ إرث مستدام لمستقبل جولف السيدات. كما تؤكد هذه المشاركة حرص جولف السعودية على تقديم منافسات عالمية المستوى، وخلق فرص مؤثرة تسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في الرياضة.

وقالت كانغ: “إن بطولة أرامكو هيوستن تجسد دور سلسلة PIF العالمية في الارتقاء برياضة جولف السيدات، من خلال استضافة بطولات عالمية على ملاعب مميزة ومنح اللاعبات فرصة المنافسة على أعلى المستويات.

والمشاركة في هيوستن، المدينة التي تتميز بثقافة رياضية عريقة، تمثل تجربة قيّمة بالنسبة لي.”

وتحمل بطولة أرامكو هيوستن بُعداً محلياً مميزاً من خلال مشاركة نخبة من أبرز المواهب الجامعية التي صقلت مهاراتها في تكساس، حيث تمثل جامعة تكساس A&M كل من بلانكا فرنانديز وأديلا سيرنوسيك، فيما تشارك سارة كوسكوفا من جامعة تكساس. كما تشارك في البطولة، هانا سكرين، التي لعبت لعامين مع جامعة هيوستن قبل أن تُكمل مسيرتها الجامعية في جامعة أوكلاهوما، لتعزز من قوة المنافسة، في حين تحضر جامعة تكساس تيك عبر شانون تان وإيمي تايلور، بما يعكس قوة برامج الجولف في الولاية ويبرز عمق المواهب المحلية في البطولة.

وتسجّل بطولة أرامكو هيوستن الظهور الأول لسلسلة PIF العالمية في تكساس، حاملة رؤيتها الطموحة للارتقاء برياضة جولف السيدات المحترفات إلى واحدة من أكثر المجتمعات الرياضية حيوية إلى جانب ما تتميز به من ثقافة جولف مزدهرة، توفر المدينة أرضية مثالية لاحتضان هذه البطولة المرموقة.

وباعتبارها المحطة قبل الأخيرة في السلسلة الجديدة للجولة الأوروبية للسيدات (LET)، تواصل سلسلة PIF العالمية إعادة تشكيل مشهد جولف السيدات على الساحة الدولية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تهدف المبادرة إلى استضافة بطولات بمعايير عالمية، وتوسيع فرص المشاركة، وإبراز المواهب النخبوية في أسواق دولية رئيسية، بما يسهم في ازدهار جولف السيدات عالمياً.