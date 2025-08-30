تعرف على مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مواعيد مباريات ليفربول الإنجليزي في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي، حيث يلتقي ليفربول مع 8 متنافسين مختلفين في مرحلة الدوري من البطولة، بواقع 4 مباريات على ملعبه ومثلهم خارجه، حيث سيواجه الريدز كلًا من ريال مدريد، وإنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، وآينتراخت فرانكفورت، وآيندهوفن، ومارسيليا، وقره باج، وجالطة سراي.

مواعيد مواجهات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد: الجولة الأولى: الأربعاء 17 سبتمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت السعودية.

جالطة سراي ضد ليفربول: الجولة الثانية: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت السعودية.

آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول: الجولة الثالثة: الأربعاء 22 أكتوبر 2025: 10 مساءً بتوقيت السعودية.

ليفربول ضد ريال مدريد: الجولة الرابعة: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت السعودية.

ليفربول ضد آيندهوفن: الجولة الخامسة: الأربعاء 26 نوفمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت السعودية.

إنتر ميلان ضد ليفربول: الجولة السادسة: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت السعودية.

مارسيليا ضد ليفربول: الجولة السابعة: الأربعاء 21 يناير 2026: 10 مساءً بتوقيت السعودية.

ليفربول ضد قره باج: الجولة الثامنة: الأربعاء 28 يناير 2026: 10 مساءً بتوقيت السعودية.