تشيلسي يعبر فولهام بثنائية في البريمرليج

وأضاف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الهدف الثاني لنادي تشيلسي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعدما ارتطمت الكرة في يد مدافع فولهام.
بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول مؤقتًا، فيما تجمد رصيد نادي فولهام عند نقطتين في المركز الرابع عشر .
GOAL!
Enzo Fernández doubles Chelsea's lead from the penalty spot!
Fulham fans will certainly be feeling hard done by…
GOAL!
João Pedro's header opens the scoring just before the half-time whistle!#beINPL #CHEFUL #CFC pic.twitter.com/zD9bqbQMSn
