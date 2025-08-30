الرياضة

تشيلسي يعبر فولهام بثنائية في البريمرليج

البلاد
البلاد (جدة)
نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز سهل على نظيره فولهام، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريمرليج.

افتتح نادي فولهام شريط أهداف المباراة في الدقيقة 22 عن طريق كينج، قبل أن يلغي حكم المباراة الهدف بعد تدخل تقنية الفيديو، فيما خطف البرازيلي جواو بيدرو هدف التقدم لنادي تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول.

 
وأضاف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الهدف الثاني لنادي تشيلسي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعدما ارتطمت الكرة في يد مدافع فولهام.

بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول مؤقتًا،  فيما تجمد رصيد نادي فولهام عند نقطتين في المركز الرابع عشر .

