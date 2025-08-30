تركي آل الشيخ أقوى شخصية مؤثرة في الملاكمة

البلاد (جدة)

تصدّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، قائمة مجلة Boxing News كأقوى شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة لعام 2025، للعام الثاني على التوالي، في إنجاز عالمي يعكس ريادة المملكة في تنظيم أبرز الأحداث الرياضية بدعم من قيادتها.

وقاد “آل الشيخ” تحولًا كبيرًا في مشهد الملاكمة الدولية، باستقطاب أقوى النزالات العالمية إلى الرياض، وإطلاق مجلة The Ring بروح جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة نظام تسعير منصة DAZN لتلبية تطلعات الجماهير ونجح في جمع قطبي الترويج إيدي هيرن وفرانك وارن في تعاون تاريخي وصفته المجلة بأنه “كان يُعد مستحيلًا”.

ويعكس هذا التتويج الحراك الرياضي المتسارع في العاصمة الرياض، ويعزز مكانة المملكة كمركز ريادي في الملاكمة العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وضمت القائمة أسماء بارزة، منها فرانك وارن في المركز الثاني، وإيدي هيرن ثالثًا، وبوب آروم رابعًا، والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز خامسًا، الذي يستعد لمواجهة الأمريكي ترنس كروفورد في سبتمبر المقبل.