الهلال يضم مدافع فنربخشة التركي

الرياضةالهلال يضم مدافع فنربخشة التركي صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1447 هـ 30 أغسطس 2025 البلاد (جدة) اتفق الهلال مع فنربخشة التركي على ضم المدافع الشاب يوسف أكتشيتشيك، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما ذكرته تقارير عالمية. وقال الصحافي الموثوق "ياغيز": إن الهلال حسم صفقة أكتشيتشيك لمدة 4 مواسم في "ميركاتو" الصيف الجاري. وواصل: "يوسف أكتشيتشيك وافق على الانتقال إلى الهلال، في صفقة مالية ستبلغ قيمتها المالية مبلغ 22 مليون يورو، بعد الوصول لاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة". واستهل الهلال مشواره في دوري روشن السعودي أمس الجمعة بالفوز على الرياض في الجولة الأولى من عمر المسابقة.