الكشف عن التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

يعقد فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مساء غدٍ الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن التقرير النهائي للمشروع الذي يوثق الفترة الزمنية الممتدة من عام 1902، حتى عام 2025، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض.

ويشهد المؤتمر الصحفي توضيحًا شاملًا للعملية المنهجية الموسعة والعمل الجماعي لفريق عمل المشروع المنبثق من الجمعية العمومية للمشروع، حيث تم الاعتماد على جمع وتدقيق وتحليل البيانات من مختلف المصادر المحلية والقارية والدولية، بما يرسّخ توثيق مسيرة كرة القدم السعودية في سجلٍ علمي متكامل وموثق يحفظ للأجيال القادمة تاريخها وإرثها الكروي السعودي.

وسيشهد المؤتمر استعراض المحاور الرئيسة بالتقرير النهائي، بما في ذلك المنهجية المتبعة والمعايير المعتمدة من الجمعية العمومية بالإضافة إلى إبراز المنجزات المرصودة للأندية والمنتخبات والتي تحققت في ظل الدعم المتواصل الذي حظيت به كرة القدم السعودية من القيادة الرشيدة.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل قد تسلم من أعضاء فريق عمل المشروع، النسخة المعتمدة للمشروع بحضور أعضاء المجلس، بعد إنهاء كافة المتطلبات النظامية اللازمة، حيث سيتم نشر النسخة الإلكترونية منه عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الأحد.

ويُعد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودي أحد المبادرات الرائدة التي يُشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر متحف الفيفا، وعدد من الجهات الوطنية في مقدمتها وزارة الرياضة، هيئة الإذاعة والتلفزيون، دارة الملك عبدالعزيز، رابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية أعضاء الجمعية العمومية