القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية في”روشن”

البلاد (جدة)

استهل فريق القادسية بطولة دوري روشن بكل قوة؛ حيث نجح في التغلب على ضيفه النجمة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

تقدم القادسية بهدفين في الشوط الأول عن طريق ماريو ريتيغي، وجوليان كينونيس في الدقيقتين 5 و 45.

وفي الشوط الثاني، قلص النجمة الفارق مسجلاً أول أهدافه في دوري المحترفين السعودي، بواسطة علي عدنان في الدقيقة 45.

ونجح ماريو ريتيغي في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز، نجح القادسية في الحصول على أول ثلاث نقاط في رصيده،بينما ظل رصيد النجمة بلا نقاط.