القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية في”روشن”
الرياضة

القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية في”روشن”

7 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      30 أغسطس 2025

البلاد (جدة)

استهل فريق القادسية بطولة دوري روشن بكل قوة؛ حيث نجح في التغلب على ضيفه النجمة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

تقدم القادسية بهدفين في الشوط الأول عن طريق ماريو ريتيغي، وجوليان كينونيس في الدقيقتين 5 و 45.

وفي الشوط الثاني، قلص النجمة الفارق مسجلاً أول أهدافه في دوري المحترفين السعودي، بواسطة علي عدنان في الدقيقة 45.

ونجح ماريو ريتيغي في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز، نجح القادسية في الحصول على أول ثلاث نقاط في رصيده،بينما ظل رصيد النجمة بلا نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

