الاتحاد يدك شباك الأخدود بخماسية في”روشن”

البلاد (جدة)
بدأ الاتحاد حملة دفاعه عن لقب دوري روشن السعودي بالموسم الجديد 2025-2026 بفوز كبير على حساب الأخدود بخماسية مقابل هدفين، اليوم السبت، في ختام لقاءات الجولة الأولى من المسابقة.
نجح كريم بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” لمصلحة الاتحاد في الدقائق 4 و 51 و 60، كما أحرز للعميد كل من ستيفن بيرغوين وسعيد الربيعي “بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين 7 و 29.
في المقابل، أحرز ثنائية الأخدود اللاعب سبيستيان بيدروزا في الدقيقتين 27 و 27.
ولعب الأخدود بعشرة لاعبين خلال آخر 7 دقائق في المباراة بعد طرد نايف عسيري اثر تدخل عنيف ضد كريم بنزيما.
بهذا الفوز، حصد الاتحاد أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد من دوري روشن، بينما استمر الأخدود بلا رصيد بعد خسارة لقاء الجولة الأولى.
#بيرقوين يُضاعف تقدّم الاتحاد في وقت مُبكر
الاتحاد 2 × 0 الخلود
هدف تقليص النتيجة من خوان بيدروزا للأخدود في مرمى الاتحاد
الاتحاد 3 × 1 الأخدود
هدف الاتحاد الثالث من نيران صديقة عن طريق سعيد الربيعي
الاتحاد 3 × 1 الأخدود
هدف كريم_بنزيما الثاني والرابع لـ الاتحاد في مرمى الأخدود
ثنائية بيدروزا التي قلّصت النتيجة للأخدود على الاتحاد
الاتحاد 5 × 2 الأخدود
