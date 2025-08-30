الرئيسية
الاتحاد يدك شباك الأخدود بخماسية في”روشن”
الرياضة

الاتحاد يدك شباك الأخدود بخماسية في”روشن”

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      30 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

بدأ الاتحاد حملة دفاعه عن لقب دوري روشن السعودي بالموسم الجديد 2025-2026 بفوز كبير على حساب الأخدود بخماسية مقابل هدفين، اليوم السبت، في ختام لقاءات الجولة الأولى من المسابقة.

نجح كريم بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” لمصلحة الاتحاد في الدقائق 4 و 51 و 60، كما أحرز للعميد كل من ستيفن بيرغوين وسعيد الربيعي “بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين 7 و 29.

في المقابل، أحرز ثنائية الأخدود اللاعب سبيستيان بيدروزا في الدقيقتين 27 و 27.

ولعب الأخدود بعشرة لاعبين خلال آخر 7 دقائق في المباراة بعد طرد نايف عسيري اثر تدخل عنيف ضد كريم بنزيما.

بهذا الفوز، حصد الاتحاد أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد من دوري روشن، بينما استمر الأخدود بلا رصيد بعد خسارة لقاء الجولة الأولى.

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

