يايسله: استبعاد جالينو انضباطي.. وميندي: اسألوا المدرب عن شارة القيادة

بدر النهدي (جدة)
قال الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي عقب فوز فريقه على نظيره نيوم في مستهل دوري روشن للمحترفين: حققنا إنجازا كبيرا من هونغ كونغ، وليس من السهل أن تعود ذهنيًا وجسديًا بمستوى، وندرك بأننا لم نلعب بشكل ممتاز خلال لقاء اليوم. واجهنا فريقا منظما، وأحييهم على مستواهم.
و عن سؤاله عن سبب استبعاد جالينو، قال: قرار استبعاده انضباطي، وذلك بسبب تأخره عن الاجتماع الفني الأخير قبل المباراة. نحاول دائمًا أن نقدّم أفضل ما لدينا بالأدوات الموجودة، لدينا 5 لاعبين من الفريق في المنتخب، وهو ما يعكس تطور اللاعبين في الفريق، وعلينا التأقلم مع اللاعبين المتاحين.
وواصل يايسله: أيضاً لا نريد التحدث عن انتقال اللاعبين؛ وجاء ذلك بعد سؤاله عن استبعاد كيسيه عن الفريق خلال الفترة القادمة. من جانبه، قال إدوارد ميندي: كنّا نتعثر في مثل ظروف هذه المباريات، ولكن في السنتين الأخيرتين تغيّرت شخصية الفريق، وهذه تساعدنا في مشوار تحقيق الدوري، وأجاب ميندي عن توليه شارة القيادة:
لأن القائد السابق البرازيلي فريمينهو خرج من الفريق، واسألوا المدرب عن ذلك.
لأن القائد السابق البرازيلي فريمينهو خرج من الفريق، واسألوا المدرب عن ذلك.