رباعي روشن ينضم لمنتخب البرتغال في التوقف الدولي

ويلعب المنتخب البرتغالي ضد كل من ارمينيا والمجر في السادس والتاسع من الشهر المقبل على الترتيب، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب البرتغال أربعة لاعبين من دوري روشن السعودي؛ في مقدمتهم ثنائي النصر كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، كما شملت القائمة نجمي الهلال روبن نيفيز، وجواو كانسيلو.