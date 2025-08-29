رباعي روشن ينضم لمنتخب البرتغال في التوقف الدولي

الرياضةرباعي روشن ينضم لمنتخب البرتغال في التوقف الدولي صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1447 هـ 29 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) أعلن الاسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، عن قائمة “الملاحين” في فترة التوقف الدولي المقرر لها مطلع سبتمبر المقبل. ويلعب المنتخب البرتغالي ضد كل من ارمينيا والمجر في السادس والتاسع من الشهر المقبل على الترتيب، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وضمت قائمة منتخب البرتغال أربعة لاعبين من دوري روشن السعودي؛ في مقدمتهم ثنائي النصر كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، كما شملت القائمة نجمي الهلال روبن نيفيز، وجواو كانسيلو.