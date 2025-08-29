جامعة الملك عبدالعزيز تدشن الأنشطة الطلابية وتكرم الفائزين بالمسابقات ونجوم الكليات

البلاد (جدة)

دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1447هـ، في حفل نظمته عمادة شؤون الطلاب تحت شعار “وجهة الحالمين”، وذلك يوم أمس الخميس 28 أغسطس 2025م بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم مسيرة لأعضاء الأنشطة الطلابية، تلتها جلسة حوارية أدارها وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالله باسليم، حيث أتيح للطلاب والطالبات مشاركة قصص نجاحهم وإنجازاتهم التي تحققت بفضل ما وفرته لهم الجامعة من دعم وتمكين، ما أسهم في تحويل الأنشطة الجامعية إلى نماذج ملهمة من النجاح. كما تضمن الحفل عرضاً مسرحياً ومرئياً بعنوان “واجهة الحالمين” استعرض الأنشطة الطلابية والأندية والمراكز والخدمات المقدمة للطلاب.

واختُتمت الفعالية بتكريم راعي الحفل للفائزين والفائزات، حيث جاءت النتائج على النحو الآتي:

• جائزة المؤشر الدوري لقياس الأنشطة الطلابية (الفترة الثالثة): كلية الآداب والعلوم الإنسانية أولاً، كلية الهندسة ثانياً، كلية علوم الأرض ثالثاً.

• الفترة الثانية: كلية الهندسة أولاً، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ثانياً، كلية الاتصال والإعلام ثالثاً.

• الفترة الأولى: كلية الهندسة أولاً، كلية العلوم ثانياً، كلية الاقتصاد والإدارة ثالثاً.

كما حققت كلية الهندسة المركز الأول في جائزة التفوق في النشاط الطلابي “الشراع الذهبي”، فيما جاءت كلية الآداب والعلوم الإنسانية ثانياً، وكلية الحقوق ثالثاً.

وفي مسابقة الخطابة، فاز بالمركز الأول الطالب أمير الدين سالينداوان من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجاء ثانياً الطالب صالح لوكيتش من الكلية نفسها، بينما حل ثالثاً الطالب عبدالملك هاني القاضي من كلية الحقوق.

أما جائزة شاعر الجامعة فحصل على المركز الأول الطالب مكرم عبدالجليل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجاءت ثانياً الطالبة ابتهال نصير من كلية الحقوق، وثالثاً الطالب محمد سانغا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وشهدت الفعالية كذلك تكريم الطالب أسامة بن فهد حامد بجائزة نجم الجامعة برابغ، والطالب محمد عايد السلمي بجائزة أفضل مبادرة مجتمعية برابغ، والطالبة سارة بنت سعد الصميل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجائزة نجمة الجامعة بفرع السليمانية.

وفي مسابقة نجوم جامعة الملك عبدالعزيز، نال المركز الأول الطالب عبدالملك بن نبيل الحريبي من كلية الاتصال والإعلام، وجاء ثانياً الطالب يوسف بن إبراهيم هوساوي من كلية الهندسة، فيما حل ثالثاً الطالب ماجد بن عبدالإله بن عفيف من كلية طب الأسنان.