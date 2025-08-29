تعرف على تشكيل الهلال المتوقع أمام الرياض

البلاد (جدة)

استقر سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة ضد الرياض.

ويستهلّ الهلال مشواره في دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2025-2026 بمواجهة الرياض مساء اليوم الجمعة.

ويفقد الهلال عدة لاعبين؛ على رأسهم ثيو هيرنانديز للإيقاف، وميتروفيتش بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال المتوقع ضد الرياض على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم فيليب.

خط الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، داروين نونيز.