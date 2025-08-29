الهلال يحسم ديربي الرياض بثنائية

البلاد (جدة)

استهل فريق الهلال مشواره في دوري روشن للمحترفين بتحقيق فوز مهم بثنائية مقابل لا شيء على نظيره فريق الرياض، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى.

افتتح اللاعب داروين نونيز الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيق 10، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، حاول استغلالها سافيتش لكن تسديته اصدمت بدفاع الرياض، قبل أن تصل لنونيز، الذي كان بدوره متابعه الكرة نحو الشباك.

وبعد الهدف، لجأ الحكم إلى تقينة الفيديو؛ ليقرر إلغاء هدف الهلال، لتعود النتيجة سلبية بين الفريقين.

وتمكن اللاعب متعب الحربي من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 22، بعدما استغل كرة خلف الدفاع، ليسدد بعدها صاروخية لم يتمكن حارس الرياض من التصدي لها.

وفي الدقيقة 31، اهدر اللاعب سالم الدوسري هدفًا محققًا للهلال، رغم تمريرة البرازيلي مالكوم، التي جعلته أمام المرمى، لكنه فشل في استغلال الكرة وسددها في الشباك الخارجية.

وضاعف البرازيلي مالكوم النتيجة لفريق الهلال في الدقيقة 45+3، بتسديدة من على حدود منطقة جزاء الرياض، اكتفى الحارس بمشاهدها داخل مرماه؛ ليرفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط، فيما ظل رصيد الرياض خاويًا.

الهدف الذي افتتح به متعب الحربي المواجهة بين الهلال والرياض. 🥅 pic.twitter.com/Ot8Zb5Wv2t — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 29, 2025