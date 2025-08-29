الخليج يقسو على الشباب برباعية

البلاد (جدة)
نجح اللاعب جوشوا كينج في تسجيل الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 5، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن ليحولها برأسه لداخل الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الخليج دونيس اجراء تبديل بدخول صالح العمري بدلا من زميله منصور حمزي.
وتمكن اللاعب كونستانتينوس فورتنيس من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخليج في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الشباب في الدقيقة 59، سجلها بنجاح النجم البلجيكي يانيك كاراسكو.
وجاء رد الخليج سريعا على هدف كاراسو، معلنا عن عودته لتوسيع الفارق بهدف ثالث عن طريق صالح العمري في الدقيقة 64.
وعاد اللاعب جوشوا كينج ليسجل الهدف الرابع للخليج والثانه له خلال المباراة، في الدقيقة 82.
