إخلاء طبي لمواطنة من مصر إلى المملكة

البلاد (جدة)

نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطنة، من مصر، لاستكمال علاجها في المملكة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين خارج المملكة.

وقالت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، إنها تابعت بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطنة حالتها الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، لاستكمال علاجها في المملكة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقًا من مهامها لنقلهم جويًا لتلقّي العلاج بالمملكة.