نصفها في مصر .. كيف تستعد أندية “دوري يلو” للموسم الجديد؟

البلاد (جدة)

تضع أندية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين اللمسات الأخيرة قبل انطلاقة الموسم الجديد 2025-2026 والذي يتوقع أن يشهد منافسة قوية نظرًا لوجود العديد من الأندية القوية الساعية للصعود إلى دوري روشن. وينطلق دوري يلو 11 سبتمبر المقبل حيث تشهد جولته الأولى مواجهات قوية أبرزها تلك التي ستجمع الوحدة مع العلا، والعدالة مع الرائد، والطائي مع الدرعية وأبها مع الفيصلي. وانطلقت الأندية الـ 18 نحو معسكرات إعدادية تحضيرًا للموسم الجديد، بينها 16 ناديًا اجتازت حدود المملكة نحو معسكرات خارجية بينما لم يعلن ناديان عن إقامة معسكرهيما حتى الآن وهما الجبيل وجدة.

* 8 أندية في مصر

وجهت 8 أندية بوصلتها نحو مصر لإقامة المعسكر الإعدادي وهي أندية الباطن، الجبلين، أبها، العربي، العدالة، الجندل، الطائي والزلفي، لتتصدر مصر الدول الخارجية التي اختيرت كمعسكرات لأندية دوري يلو.

وجاءت تركيا في وصافة “معسكرات أندية يلو” حيث توجهت إليها 5 أندية هي الفيصلي، البكيرية، العروبة، الرائد والوحدة، فيما ستستضيف النمسا معسكري الدرعية والعلا، علمًا بأن البرتغال ستستضيف الجزء الثاني من معسكر الدرعية.