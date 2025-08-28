في المنتدى العربي الأول الذي عقد بمصر.. « سدايا» تؤكد اهتمام المملكة بحوكمة الذكاء الاصطناعي

البلاد (جدة)

أكدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, ليتمخض عن ذلك إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عام 2019م، التي عملت من خلال أجهزتها: مركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، على دعم هذا التوجه، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي, بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خبير الدراسات والإستراتيجية في “سدايا” المهندس فيصل بن فهد السلوم، خلال مشاركته في المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي الذي بدأت أعماله أمس برعاية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، ويستمر لمدة يومين.

وأوضح المهندس فيصل السلوم, أن “سدايا” بذلت جهودًا كبيرة في مجال حوكمة البيانات بوصفها الجهة المختصة في المملكة بالبيانات (بما في ذلك البيانات الضخمة) والذكاء الاصطناعي، والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، ومن ذلك إطلاق المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والأولويات الوطنية في هذا المجال، وتوفير الممكنات الداعمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني وتطوير منتجات وحلول فعّالة ومستدامة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض السلوم في كلمته جهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر شراكات إستراتيجية مع منظمات كبرى مثل: منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو), وأسهمت هذه الجهود في إطلاق مبادرات وطنية محورية من أبرزها: ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي الذي حظي بدعم 53 دولة؛ ويهدف إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول والموثوق للتقنية.