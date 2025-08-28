سفيرات “جولف السعودية” يعززن حضورهن العالمي في بطولة أرامكو هيوستن ضمن سلسلة PIF العالمية  

محمد الجليحي (الرياض)

تستضيف مدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر بطولة أرامكو هيوستن على ملاعب نادي جولف كريست في بيرلاند – تكساس، بمشاركة نخبة من أبرز سفيرات جولف السعودية، في محطة جديدة تؤكد الحضور العالمي المتنامي للجولف، حيث تعد البطولة رابع محطات سلسلة PIF العالمية، التي تمثل نقلة نوعية على مستوى منافسات جولة السيدات الأوروبية.

وستكون الجماهير على موعد مع مجموعة من الأسماء العالمية البارزة، من بينها تشارلي هال وكارلوتا سيغاندا، إلى جانب نجمات عالميات مثل دانييلا كانغ، برونتي لو، سيلين بوتييه، آن فان دام، أليسون لي، بولين روسان-بوشار، موني هي (ليلي)، وماريان سكاربنورد، حيث تشكل مشاركتهن معاً مزيجاً من الخبرة والموهبة، في أسبوع يعدُ بمنافسة قوية وتجربة لا تُنسى.

وإلى جانب تقديم جولف بمستوى عالمي، ستعكس سفيرات جولف السعودية التزامهن الجماعي بتطوير رياضة السيدات وإبراز مكانتها على الساحة الدولية، بما ينسجم مع أهداف جولف السعودية في تعزيز دور الرياضة كجسر للتواصل والإلهام.

وفي امتداد لمشاركتهن الفاعلة في المحطات السابقة من السلسلة، تخوض سفيرات جولف السعودية منافسات هيوستن بعد تحقيق نتائج لافتة، حيث أنهت الإسبانية كارلوتا سيغاندا منافسات بطولة PIF لندن – ثالث محطات السلسلة العالمية – في المركز الحادي عشر، فيما تسعى البريطانية تشارلي هال، إحدى أبرز الأسماء جماهيرية في اللعبة، إلى استعادة تألقها بعد الإصابة التي حرمتها من المشاركة في لندن.

أما الفرنسية سيلين بوتييه، المتوجة ببطولة إيفيان 2023 وصاحبة ستة ألقاب في كل من جولتي LPGA وLET، من بينها لقب بطولة أرامكو للفرق – شينزن 2024، فتدخل المنافسات بطموح تعزيز رصيدها من البطولات عبر محطة هيوستن.

وتشهد البطولة أيضاً مشاركة الهولندية آن فان دام، صاحبة الضربات الطويلة، إلى جانب الأمريكية أليسون لي، المتوجة بلقبين فرديين في سلسلة أرامكو، وكذلك نجمة البطولات الكبرى دانييلا كانغ.

ويكتمل المشهد بحضور برونتي لو، بولين روسان-بوشار، موني هي (ليلي) وماريان سكاربنورد، بطموح تقديم أداءٍ يضمن منافسات تعكس مكانة البطولة وتمنح الجماهير تجربة عالمية.

ويمثل هذا الحضور المميز لسفيرات جولف السعودية جوهر رسالة اللعبة، والمتمثلة في توسيع فرص الوصول، وإلهام جماهير جديدة، وبناء إرث مستدام للأجيال القادمة من لاعبات الجولف، كما تجسد مشاركتهن في هيوستن – إلى جانب باقي محطات سلسلة PIF العالمية – التزام جولف السعودية المستمر بجعل هذه البطولات الكبرى منصة للتميز الرياضي وتمكين المرأة على المستوى الدولي.

وتُعد بطولة أرامكو هيوستن جزءًا من سلسلة PIF العالمية، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى الارتقاء برياضة الجولف النسائية الاحترافية من خلال بطولات دولية رفيعة المستوى. فمن لندن إلى الرياض، وصولاً إلى هيوستن، تواصل السلسلة استقطاب أبرز الأسماء في عالم الجولف، إلى جانب تقديم اللعبة لجماهير جديدة حول العالم.