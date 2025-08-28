دشن لقاء التخطيط لموسم الحج.. نائب أمير مكة: شرف خدمة ضيوف الرحمن يتطلب التخطيط المبكر للأفضل

البلاد (جدة)

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، دشّن نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، حلقة نقاش لقاء “التخطيط لموسم حج 1447هـ”، الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع مكتب إدارة مشاريع الحج ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التنفيذية، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين بالجهات المعنية بخدمات ضيوف الرحمن.

وأكّد الأمير سعود بن مشعل في كلمته، التي ألقاها خلال التدشين، أن اللقاء يأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تؤكد دومًا على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء شعائرهم في أمنٍ وسكينة، مضيفًا “إن هذه مسؤوليةٌ عظيمة، تَحتم علينا مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق الآمال والتطلعات، وإن شرفَ خدمة ضيوف الرحمن يتطلب منّا جميعًا تعزيز ما تحقق من نجاحاتٍ سابقة والتخطيط المبكر والعمل المتواصل للوصول لحجٍ ناجحٍ ومتميزٍ- بإذن الله- وليكن طموحنا الأفضل”.



وجمعت حلقة النقاش أكثر من 40 جهة حكومية أمنية، وخدمية ذات علاقة بمنظومة الحج، حيث ناقشت خطط العمل التي سيتم تنفيذها خلال موسم 1447هـ، ضمن مسار متكامل يعكس حجم الجهود المبذولة؛ لضمان انطلاق الاستعدادات مبكرًا، منذ الساعات الأولى التي أعقبت اختتام أعمال موسم الحج الماضي.

تأتي هذه الحلقة، امتدادًا للنهج الذي رسخته المملكة في إدارة الحج، والمتمثل في البدء مبكرًا برسم خطط الموسم الجديد فور انتهاء الموسم السابق، بما يتيح مراجعة التجارب الميدانية، والاستفادة من الدروس، والعمل على تطوير المبادرات والبرامج بصورة متسارعة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة– أيدها الله – في الارتقاء الدائم بخدمات ضيوف الرحمن.

وتهدف الحلقة إلى تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتوحيد جهودها وفق رؤية شاملة، تستند إلى التحليل الدقيق لنتائج موسم 1446هـ، واستباق التحديات المحتملة ببرامج عملية تستثمر في التقنية الحديثة، وتدعم جودة الخدمات، وتضمن انسيابية حركة الحشود في المشاعر المقدسة. كما تُعد محطة محورية في مسار التخطيط لموسم الحج القادم، حيث يرسخ مفهوم الاستعداد المبكر؛ بصفته نهجًا إستراتيجيًا يميز المملكة في إدارة هذا الحدث العالمي السنوي، ويعكس العناية المتواصلة بضيوف الرحمن، من لحظة قدومهم إلى المملكة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم وهم يحملون أجمل الذكريات عن رحلة إيمانية ميسّرة وآمنة.

وتطرقت الحلقة إلى أنه بدعم أكثر من 60 جهة تم تحقيق نسبة 91% لمؤشر الرضا العام لرحلة أداء مناسك الحج لعام 1446هـ، بارتفاع قدره 10 درجات مئوية مقارنة بالموسم السابق، وهي أعلى نتيجة تم تحقيقها حتى الآن مقارنة مع جميع المواسم السابقة.

واستعرضت الحلقة تخطيط الجهات خلال موسم 1446هـ، حيث تم تطوير 79 خطة تشغيلية والعمل بها، وبلغت نسبة مواءمة الخطط التشغيلية مع الجهات المعنية 100%، وتمت متابعة 102 مؤشر تشغيلي خلال الموسم، و604 خطط تم رفع جاهزيتها وتطويرها والعمل بها، فيما بلغ عدد المهام والمعالم في خطط رفع الجاهزية 5204. وجرى التطرق إلى أبرز منجزات الجهات خلال موسم حج 1446هـ؛ منها: الحد من الحجاج المخالفين، والتوسع في تنفيذ مبادرة طريق مكة، وتعزيز موثوقية البنية الكهربائية، وتقليل وتبريد المسارات في مشعر منى وعرفات وساحات المسجد بمبردات الرذاذ، وربط كافة الجهات بنظام الوفيات، وإنشاء مستشفى منى الطوارئ، وتطوير منظومة الطوارئ بمشعر منى (دورات المياه ذات الطابقين)، وتطوير منظومة الإسكان بمشعر منى، وزيادة أعداد المخازن المؤقتة للنفايات والإصحاح البيئي، وزيادة أعداد المسعفين والسيارات والآليات، وتطوير خدمات تطبيق نسك، وإنشاء مشروع مسار المشاعر، وتجويد الخطط التفصيلية للطوارئ وتنفيذ الفرضيات، وتفعيل التقنيات الحديثة في منظومة الحج، وزيادة أعداد مراكز الانطلاق للطوارئ في المشاعر المقدسة، وإصدار التصاريح اللازمة للمباني المخصصة لإسكان الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتفعيل مقر مركز العمليات الإعلامي الموحد، وتشغيل مراكز نسك عناية، وتنفيذ محطة غرب الجمرات، وتطوير خدمات الزوار بالمدينة المنورة، وموسم حج بلا أوبئة، وموسم حج بلا تسمم غذائي، وتشغيل مركز عمليات التطوع في حج 1446هـ، والتخلص البيئي الآمن من المخلفات، وموسم حج بلا حوادث سييرانية، وتطوير خدمة نقل أمتعة الحجاج داخل قطار الحرمين.