تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام نيوم

البلاد (جدة)

يدخل الأهلي السعودي اختبارًا قويًا عندما يلاقي فريق نيوم في افتتاح منافسات دوري روشن للمحترفين موسم 2025-2026، وسط أجواء إيجابية بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر في النهائي الذي أقيم في هونج كونج.

ويقود الألماني ماتياس يايسله كتيبة الأهلي بحثًا عن انطلاقة مثالية تؤكد جاهزية الفريق لموسم يتطلع خلاله لمواصلة المنافسة على الألقاب، خصوصًا في ظل التدعيمات القوية التي أبرمتها الإدارة لدعم الصفوف.

في المقابل، يستعد فريق نيوم لظهوره الأول في دوري المحترفين، بطموح كبير ورغبة في إثبات نفسه بين كبار الدوري السعودي، والبحث عن بصمته الخاصة منذ الجولة الأولى.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام نيوم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبد الإله الخيبري – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه – زياد الجهيني – إنزو ميلوت

خط الهجوم: جالينو – رياض محرز – إيفان توني.