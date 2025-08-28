الرئيسية
تعادل ضمك والحزم في افتتاحية دوري روشن
الرياضة

تعادل ضمك والحزم في افتتاحية دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      28 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي نتيجة 1-1 مباراة ضمك والحزم التي أقيمت في افتتاحية دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026 مساء اليوم الخميس.

سجل فابيو مارتينيز هدف الحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المواجهة.

وكان الشوط الأول من عمر المباراة الافتتاحية لدوري روشن في موسمه الجديد قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأهدر عمر السومة ركلة جزاء للحزم في الدقيقة 90+6 كادت تضاعف النتيجة، ولكن ضمك رد بعدها بدقيقتين بهدف التعادل القاتل عن طريق جمال حركاس في الدقيقة 90+8.

وحصد الحزم العائد مجددًا لدوري المحترفين السعودي أول نقطة في مشواره بالمسابقة، وخطف ضمك أيضًا أول نقطة في مشواره بالموسم الجاري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

