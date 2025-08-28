تعادل ضمك والحزم في افتتاحية دوري روشن

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي نتيجة 1-1 مباراة ضمك والحزم التي أقيمت في افتتاحية دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026 مساء اليوم الخميس. سجل فابيو مارتينيز هدف الحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المواجهة.

وكان الشوط الأول من عمر المباراة الافتتاحية لدوري روشن في موسمه الجديد قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأهدر عمر السومة ركلة جزاء للحزم في الدقيقة 90+6 كادت تضاعف النتيجة، ولكن ضمك رد بعدها بدقيقتين بهدف التعادل القاتل عن طريق جمال حركاس في الدقيقة 90+8.

وحصد الحزم العائد مجددًا لدوري المحترفين السعودي أول نقطة في مشواره بالمسابقة، وخطف ضمك أيضًا أول نقطة في مشواره بالموسم الجاري.

فابيو مارتينيز يفتتح موسم دوري روشن السعودي بهدف في مرمى نادي ضمك، من ركلة جزاء. 🥇⚽️ pic.twitter.com/4GrR2ckukB — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025