تركيب شرائح الهجن الإلكترونية في المطايا المشاركة بمهرجان ولي العهد بالطائف

هاني البشر (الرياض)

تبدأ اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل، تركيب الشرائح الإلكترونية في بداية امتداد رقبة المطايا المشاركة في النسخة السابعة من المهرجان، الذي ينطلق في الثاني من سبتمبر وذلك بمقر ميدان الطائف التاريخي للهجن.

وتعد الشرائح الإلكترونية وسيلة التعرف الرئيسية على المطية؛ لتدل على ملكية الهجن لمالكها، وتحفظ السلالة ومعلومات كاملة عن المطية وبياناتها، والإنجازات الحاصلة عليها، وتجعل الشرائح الإلكترونية الهجن تحت مراقبة صاحبها ومتابعة الجهات الطبية.

وستكون الشريحة حاضرةً للعام الثامن على التوالي في المهرجانات والسباقات الخاضعة لإشراف الاتحاد وللمرة السابعة في تاريخ المهرجان، حيث شكلت اللجنة المنظمة للمهرجان لجنة تضم مختصين في هذا المجال لتركيب الشرائح الصادرة من الاتحاد قبل انطلاق المنافسات.

واعتمد الاتحاد السعودي للهجن، شرط تركيب الشريحة الإلكترونية في المطية لأول مرة للمشاركة في السباقات والمهرجانات الخاضعة لإشراف الاتحاد عام 2018؛ وذلك في النسخة الأولى من مهرجان ولي العهد للهجن، فيما يبلغ سعر الشريحة الإلكترونية 300 ريال.

وتعتبر اللجنة المنظمة تركيب الشريحة إجراءً مهما ودقيقا، يهدف إلى بناء معلومات محدَّثة ودقيقة عن المطية، ودعت اللجنة الملاك المشاركين في المهرجان إلى التأكد من تسجيل أرقام الشرائح بشكل صحيح وآمن.

وتتم عملية التركيب بتأكيد ملكية المطية للمالك، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية ثم التركيب.