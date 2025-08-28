التدريب العدلي يؤهل 2900 خريج لتطوير المنظومة

البلاد (الرياض)

احتفت وزارة العدل بتخريج دفعة جديدة تضم نحو 2900 متدرب ومتدربة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة التي يقدمها مركز التدريب العدلي، وذلك برعاية وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني.

ونوه وزير العدل إلى ما يحظى به المرفق العدلي من دعم كريم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، مما انعكس على جودة مخرجاته وتطوير كوادره، مشدداً على أن الوزارة ماضية عبر مركز التدريب العدلي في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني وتجويد المخرجات القضائية، عبر برامج متخصصة، مثل برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للدراسات القضائية ودبلومات القانون الجنائي والمدني.

وأكد أن هذه البرامج تمثل رافداً أساسياً لبناء كفاءات قانونية مؤهلة ومزودة بالمعرفة والمهارات النوعية، لتكون ركيزة أساسية في تعزيز المنظومة العدلية، موجهاً كلمة للخريجين والخريجات قائلاً: “ألمس فيكم عزيمة صادقة وهمة عالية لخوض مرحلة جديدة من مسيرتكم المهنية، بروح مفعمة بالانتماء والطموح، لمواصلة التعلم والانفتاح على أدوات الابتكار، وتقديم خدمات عدلية حديثة وفاعلة، تسهم في تحقيق مستهدفات هذا الوطن الطموح”.

يشار إلى أن مركز التدريب العدلي يعد منصة رائدة في مجال التأهيل والتدريب القانوني، ويساهم في بناء المنظومة العدلية وتطويرها، عبر برامج تأهيلية وتدريبية عالية الجودة ومعايير مهنية معتمدة تعزز من موثوقيته وترسخ مكانته محلياً ودولياً.