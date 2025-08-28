الاتفاق يتخطى الخلود بصعوبة في أولى جولات روشن

البلاد (جدة)
انتزع فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخلود 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الأولى من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026.
تقدم الاتفاق عن طريق ميهاو نكوتا في الدقيقة 7 ورد جون باكي بالتعادل لفريقه الخلود في الدقيقة 37 لتتعادل الكفة في الشوط الأول.
الفوز منح الاتفاق أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري روشن تحت قيادة مديره الفني الوطني سعد الشهري، ، فيما ظل الخلود بلا نقاط.
الجنوب إفريقي موهاو نكوتا يفتتح التسجيل للاتفاق في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء📹 pic.twitter.com/3zGK6HIQA0
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025
انطلاقة من ماوليدا وعرضية يحولها باكلي لهدف التعادل للخلود 📹 pic.twitter.com/cX1JVqNUy0
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025
فينالدوم يفتتح أهدافه هذا الموسم بالتسجيل في شباك الخلود ليتقدم للاتفاق بالهدف الثاني 🎥 pic.twitter.com/c7I58Y2SCg
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025