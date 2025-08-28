الاتفاق يتخطى الخلود بصعوبة في أولى جولات روشن

البلاد (جدة)

انتزع فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخلود 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الأولى من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026.

تقدم الاتفاق عن طريق ميهاو نكوتا في الدقيقة 7 ورد جون باكي بالتعادل لفريقه الخلود في الدقيقة 37 لتتعادل الكفة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الهولندي المخضرم جورجينهو فينالدوم من تسجيل هدف التقدم لمصلحة الاتفاق في الدقيقة 61 من عمر المواجهة.

الفوز منح الاتفاق أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري روشن تحت قيادة مديره الفني الوطني سعد الشهري، ، فيما ظل الخلود بلا نقاط.