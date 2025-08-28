الرئيسية
الرياضة

الاتفاق يتخطى الخلود بصعوبة في أولى جولات روشن

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      28 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

انتزع فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخلود 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الأولى من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026.

تقدم الاتفاق عن طريق ميهاو نكوتا في الدقيقة 7 ورد جون باكي بالتعادل لفريقه الخلود في الدقيقة 37 لتتعادل الكفة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الهولندي المخضرم جورجينهو فينالدوم من تسجيل هدف التقدم لمصلحة الاتفاق في الدقيقة 61 من عمر المواجهة.

الفوز منح الاتفاق أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري روشن تحت قيادة مديره الفني الوطني سعد الشهري، ، فيما ظل الخلود بلا نقاط.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

