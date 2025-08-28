الأهلي يتغلب على نيوم بهدف في مستهل مشواره بدوري روشن

البلاد (جدة)

استهل فريق الأهلي مشواره في دوري روشن موسم 2026/2025،بالتغلب بهدف وحيد على فريق نيوم في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة؛ ضمن الجولة الأولى في البطولة.

سجل ايفان توني هدف الأهبي واللقاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

واض نيوم أول مباراة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي في ظهوره الأول بالمسابقة.

نجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه والتقدم خلال الشوط الثاني، ليحصد بطل السوبر السعودي أول ثلاث نقاط له في روشن بالموسم الماضي.

وفي المقابل استمر نيوم بلا رصيد بعد الخسارة بعد أول مباراة تاريخية له بدوري المحترفين.

لحظة إحراز إيفان توني أوّل أهداف المواجهة بين الأهلي ونيوم.

والحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). 🎥⚽️ pic.twitter.com/Ti1rENIn0G — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025