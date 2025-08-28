الرئيسية
الأهلي يتغلب على نيوم بهدف في مستهل مشواره بدوري روشن
الرياضة

الأهلي يتغلب على نيوم بهدف في مستهل مشواره بدوري روشن

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      28 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استهل فريق الأهلي مشواره في دوري روشن موسم 2026/2025،بالتغلب بهدف وحيد على فريق  نيوم في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة؛ ضمن الجولة الأولى في البطولة.

سجل ايفان توني هدف الأهبي واللقاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

واض نيوم أول مباراة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي في ظهوره الأول بالمسابقة.

نجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه والتقدم خلال الشوط الثاني، ليحصد بطل السوبر السعودي أول ثلاث نقاط له في روشن بالموسم الماضي.

وفي المقابل استمر نيوم بلا رصيد بعد الخسارة بعد أول مباراة تاريخية له بدوري المحترفين.

 

 

 

 

 

