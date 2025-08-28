الأهلي ونيوم.. “مواجهة تاريخية” في انطلاق دوري روشن

البلاد (جدة)

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الموسم الجديد 2025-2026 من دوري روشن السعودي للمحترفين وسط ترقب كبير من الجماهير لموسم يُنتظر أن يشهد منافسة قوية ومواجهات مرتقبة.

وتبدأ الإثارة مبكرًا في دوري روشن؛ إذ تشهد الجولة الأولى مواجهات قوية ومنتظرة لعل أبرزها تلك التي ستجمع الأهلي مع نيوم على ملعب الإنماء في جدة.

وستكون أولى ليالي دوري روشن للموسم الجديد شاهدًا على مواجهة تاريخية يظهر فيها نيوم لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين، واللافت أن ظهوره التاريخي الأولى سيشهد مواجهة أمام بطل آسيا والسوبر السعودي.

وتسابقت جماهير الأهلي على حجز تذاكر المباراة المرتقبة حيث تستعد لأجواء كرنفالية في المدرجات احتفالًا بفريقا المتوج قبل أيام بلقب كأس السوبر السعودي، فضلًا عن مؤازرته في هذه المباراة الهامة من أجل الفوز وتحقيق انطلاقة مثالية في مهمته نحو استعادة لقب الدوري الغائب منذ 9 سنوات.

ويدخل الأهلي موسمه الجديد بـ 4 صفقات جديدة أبرمها هذا الصيف على رأسها الفرنسي إنزو ميلوت القادم من شتوتغارت الألماني بجانب الثلاثي عبدالإله الخيبري، محمد عبدالرحمن وصالح أبو الشامات، فيما استعاد لاعبه أيمن فلاتة بعد انتهاء إعارته لضمك.

في المقابل فإن نيوم يسعى لكتابة التاريخ في أول مباراة في التاريخ يخوضها في دوري المحترفين، وهو ما تعكسه استعدادات الفريق الذي أبرم سلسلة من التعاقدات القوية استعدادًا للظهور التاريخي الأول في دوري روشن، حيث تعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، كما ضم 10 لاعبين هم ألكسندر لاكازيت، أمادو كوني، فارس عابدي، مارسين بولكا، عبدالعزيز نور، علي حجي، ثامر الخيبري، ناثان زيزي، سايمون بوابري وعبدالله دوكوري.