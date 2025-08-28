“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على 6 مناطق

البلاد (جدة) توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن هذه الأمطار متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، في حين يستمر تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.