الأخضر يهزم اليمن في كأس الخليج تحت 20 عامًا

البلاد (جدة)

استهلّ المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا بتحقيق فوز مهم على نظيره اليمني بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدين الأخضر الشاب بانتصاره إلى لاعبه فارس بن سالم، الذي نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليمنح المنتخب الوطني أول 3 نقاط في البطولة ويضعه على الطريق الصحيح نحو المنافسة.

مواعيد المباريات المقبلة

الأحد 31 أغسطس: السعودية × الكويت – الجولة الثانية.

الأربعاء 3 سبتمبر: السعودية × قطر – الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويأمل المنتخب الوطني في مواصلة عروضه القوية لضمان العبور إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب الخليجي.