الرئيسية
/
/
/
/
/
الأخضر يهزم اليمن في كأس الخليج تحت 20 عامًا
الرياضة

الأخضر يهزم اليمن في كأس الخليج تحت 20 عامًا

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      28 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استهلّ المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا بتحقيق فوز مهم على نظيره اليمني بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدين الأخضر الشاب بانتصاره إلى لاعبه فارس بن سالم، الذي نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليمنح المنتخب الوطني أول 3 نقاط في البطولة ويضعه على الطريق الصحيح نحو المنافسة.

مواعيد المباريات المقبلة

الأحد 31 أغسطس: السعودية × الكويت – الجولة الثانية.

الأربعاء 3 سبتمبر: السعودية × قطر – الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويأمل المنتخب الوطني في مواصلة عروضه القوية لضمان العبور إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب الخليجي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *