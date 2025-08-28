اكتمال وصول وحدات القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين “النجم الساطع” في مصر

البلاد (القاهرة)

اكتمل وصول وحدات القوات المسلحة السعودية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في تمرين “النجم الساطع 2025” الذي تستضيفه القوات المسلحة المصرية بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي أن مشاركة القوات المسلحة السعودية في التمرين تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبة (١٤٤٦هـ/١٤٤٧هـ) للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، مبينًا أن التمرين يهدف إلى تعزيز التوافق العملياتي وتكامل القوات المشتركة متعددة الجنسيات، ورفع مستوى الجاهزية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السعودية تشارك في التمرين بقوات فعلية من أفرعها الرئيسة: القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تأتي استكمالًا لسلسلة من التمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والمواءمة العملياتية وتطوير العمل العسكري المشترك.

يُذكر أن تمرين “النجم الساطع” يُعد من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، ويهدف إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية وتعزيز الشراكات العسكرية بين الدول المشاركة.