إطلاق خدمة التنقّل الموحدة في الحرمين

البلاد (جدة)
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خدمة “التنقّل الموحدة” ضمن فعاليات “يوم السعودية الرقمية” بجامعة طيبة، لتوفير خيارات تنقل رقمية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر منصة تشمل حجز العربات ووسائط النقل، وتراعي احتياجات كافة الفئات.
وأوضح “الصقر” أن خدمة “التنقّل الموحدة” تهدف إلى تحسين تجربة التنقل الرقمية في الحرمين، عبر منصة موحدة تدعم التحول الرقمي بنسبة 100%، وتوفر معلومات بـ 7 لغات، وتُنجز عبر الدفع الإلكتروني بنسبة 100%، مضيفاً أن الخدمة مخصصة للفئات الأكثر حاجة، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن، وتشمل 13 موقعًا في المسجد الحرام، مع دعم ميداني ومحتوى تعريفي، مع خطة مستقبلية لتوسيعها لتشمل المسجد النبوي وتمكين المبتكرين في هذا المجال.