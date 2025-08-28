إطلاق خدمة التنقّل الموحدة في الحرمين

البلاد (جدة)

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خدمة “التنقّل الموحدة” ضمن فعاليات “يوم السعودية الرقمية” بجامعة طيبة، لتوفير خيارات تنقل رقمية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر منصة تشمل حجز العربات ووسائط النقل، وتراعي احتياجات كافة الفئات.

واستعرض نائب الرئيس للتحول الرقمي بالهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين م. محمد الصقر، إطلاق خدمة “التنقّل الموحدة” التي تهدف إلى دمج وسائل التنقل في الحرمين (العربات الكهربائية، الدفع، المجانية) ضمن منصة رقمية واحدة، تدعم الحجز الإلكتروني وتقييم الخدمة وتوفير المعلومات بـ 7 لغات، مع التركيز على أتمتة كاملة لتجربة المستخدم.

وأوضح “الصقر” أن خدمة “التنقّل الموحدة” تهدف إلى تحسين تجربة التنقل الرقمية في الحرمين، عبر منصة موحدة تدعم التحول الرقمي بنسبة 100%، وتوفر معلومات بـ 7 لغات، وتُنجز عبر الدفع الإلكتروني بنسبة 100%، مضيفاً أن الخدمة مخصصة للفئات الأكثر حاجة، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن، وتشمل 13 موقعًا في المسجد الحرام، مع دعم ميداني ومحتوى تعريفي، مع خطة مستقبلية لتوسيعها لتشمل المسجد النبوي وتمكين المبتكرين في هذا المجال.