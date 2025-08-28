أول سعودية .. حصة المليكي تُتوج بالذهب في البطولة القارية

البلاد (جدة)

واصل أبطال المنتخب السعودي للجودو تألقهم في بطولة آسيا المفتوجة، ففي فئة الشباب و الشابات، توج عبدالرحمن الصيعري بذهبية وزن -٦٠، و سعود الهاجري بذهبية وزن -٩٠، وأسامة بوقرصين بذهبية وزن -١٠٠، و صالح اليوبي بفضية وزن -٦٠، و إبراهيم القاسم بفضية وزن -٨١.



وفي فئة الكبار، توجت ريما السديري بالميدالية الفضية، وتهاني القحطاني ببرونزية، وعبدالرحمن الدوسري ببرونزية، وخالد الحربي ببرونزية، وعبدالله حماد ببرونزية، وسندس الشريف ببرونزية.



وكانت اللاعبة حصة المليكي قد نالت الميدالية الذهبية؛ لتصبح أول سعودية تنال هذا اللقب.

وتُعد المليكي من أبرز لاعبات الجودو السعوديات، إذ نجحت خلال مسيرتها في حصد 13 ميدالية متنوعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من بينها 7 ميداليات ذهبية، كما رُشحت لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو ٢٠٢٣.