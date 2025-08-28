الرئيسية
أول سعودية .. حصة المليكي تُتوج بالذهب في البطولة القارية
أول سعودية .. حصة المليكي تُتوج بالذهب في البطولة القارية

28 أغسطس 2025

البلاد (جدة)

واصل أبطال المنتخب السعودي للجودو  تألقهم في بطولة آسيا المفتوجة، ففي فئة الشباب و الشابات، توج عبدالرحمن الصيعري بذهبية وزن -٦٠، وسعود الهاجري بذهبية وزن -٩٠، وأسامة بوقرصين بذهبية وزن -١٠٠، وصالح اليوبي بفضية وزن -٦٠، وإبراهيم القاسم بفضية وزن -٨١.

وفي فئة الكبار، توجت ريما السديري بالميدالية الفضية، وتهاني القحطاني ببرونزية، وعبدالرحمن الدوسري ببرونزية، وخالد الحربي ببرونزية، وعبدالله حماد ببرونزية، وسندس الشريف ببرونزية.

وكانت اللاعبة حصة المليكي قد نالت الميدالية الذهبية؛ لتصبح أول سعودية تنال هذا اللقب.

وتُعد المليكي من أبرز لاعبات الجودو السعوديات، إذ نجحت خلال مسيرتها في حصد 13 ميدالية متنوعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من بينها 7 ميداليات ذهبية، كما رُشحت لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو ٢٠٢٣.

وعبرت المليكي عن فرحتها بتحقيق هذا الإنجاز قائلة: (كان شعورًا لا يوصف أن أرفع راية المملكة العربية السعودية وأسمع النشيد الوطني يعزف بعد فوزي بالميدالية الذهبية في بطولة عمّان الآسيوية 2025. يشرفني أن أكون أول سيدة سعودية في تاريخ الجودو النسائي تحقق هذا الإنجاز القاري. هذه اللحظة ستظل محفورة في قلبي دائمًا. أهدي هذا الإنجاز إلى وطني الغالي، وإلى كل من ساندني وآمن بي في رحلتي).
